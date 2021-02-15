自美國前總統卸任後，前第一夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）與川普同框的場合愈來愈少，甚至在她成立自己辦公室後，外界認為已有離婚跡象。而據《每日郵報》報導，梅蘭妮雅於情人節在推特上貼上自己參訪國家醫學研究中心的兒童之家（The Children's Inn）並關心病童，但在這個紀念另一半的日子，她就是不提先生川普，反而引起眾多網友關注。

On this #ValentinesDay, I think of the brave & inspirational children at @TheChildrensInn @NIH where I visited the past few years. Sending them love & strength, today & everyday. #HappyValentinesDay pic.twitter.com/rWl86el7bh — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) February 14, 2021

報導指出，梅蘭妮雅在推特上貼出參訪兒童之家的照片，並指出「在情人節這一天，我想在過去幾年參訪兒童之家時，給予這些勇敢且鼓舞人心的兒童們愛與力量，今天以及每一天」。

不過眼尖的網友很快就注意到在紀念與另一半的關係的情人佳節之際，梅蘭妮雅竟然沒有提到她的先生川普。不過報導也指出，梅蘭妮雅過去3年的情人節都參訪了位於馬里蘭州的兒童之家；而已卸下第一夫人身分的她，今年情人節已返回位於佛羅里達州的住所海湖莊園。至於已遭推特永久封鎖的川普，目前的情人佳節仍不能在推特上說些什麼。

另外，梅蘭妮雅的「後白宮辦公室」也於12日成立，雖然目前尚未公布未來計畫，但先前外媒曾指出，梅蘭妮亞成立辦公室是為了持續推動自己在任第一夫人時期所提出的「力求最好」（Be Best）倡議。該倡議主要聚焦於兒童成長、網路社交媒體上的霸凌問題，以及鴉片類藥物濫用。

至於梅蘭妮雅的生活現況，據美國有線電視新聞網（CNN）引述多位消息人士指出，她自從卸下第一夫人後，生活變得十分悠閒，「「去spa後上館子、再去spa，最後與川普在露臺上共進晚餐」，「不像她的先生，梅蘭妮雅的心思早就沒放在華府了」。

(中時新聞網)