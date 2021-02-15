桃園市長鄭文燦15日宣布，桃醫專案3423人都已期滿完成採檢，採檢達100％，2個集中檢疫所目前都已撤除，「桃醫事件初步畫下一個句號！」他也將於19日前往視察。據悉中央17日審查桃醫2階段恢復營運計畫書，待中央流行疫情指揮中心同意後，19日逐步恢復營運、收治病患，3月1日可望回歸正軌。

桃園市衛生局長王文彥15日在防疫會議中報告，桃醫擴大回溯專案居隔期滿人數為3501人，扣除78名隔離期滿後離境、匡列接觸者前或採檢前已死亡等不須採檢者，共有3423人期滿應採檢。

王文彥說，原定5日前完成全部採檢，當時採檢率約97％、仍有76人尚未採檢，甚至到小年夜前仍有22人遲未採檢，雖然中央宣布拒採檢就開罰，但桃園為了讓防疫零破口，持續聯繫、不曾放棄，不斷說服，甚至出動62人次「到宅採檢」，直到14日才全數完成採檢，採檢達成率100％，「真的不容易！」

鄭文燦表示，衛生局的同仁非常的貼心、非常的辛苦，還特別出動醫師到宅服務臥床者採檢，桃醫回溯專案一共3423人待採檢，100％全數完成，包括桃醫2600多人和新屋分院將近560餘位醫護，都全數完成採檢，且安全無虞，「代表桃醫專案告一個段落，桃醫事件初步畫下一個句號！」2個集中檢疫所目前都已撤除。

鄭文燦提到，過年期間特別到桃醫視察，春節留守大概1／10的醫護人力，有部分急診門診跟住院的病患在醫院過年。他說，院方已經完成年後營運的準備工作，醫護們都對回到工作崗位非常有信心、也非常期待，正在積極準備回到工作崗位，他預告19號會去桃醫視察年後恢復營運的情況。

鄭文燦說，全市居家隔離人數只剩下7個人，包括案924接觸的蘆竹區2人、案934接觸的龜山區4人、另1人為境外移入確診個案接觸者。他認為春節之後防疫安全可以達標，目前桃園旅遊信心也已恢復，全市20個景點各個地方的人潮過年後確實慢慢湧現，呼籲大家多利用「桃園智慧遊」APP，可以上網或用手機下載，看得到每一個景點的人流狀況，方便大家安排交通路線。

(中時 )