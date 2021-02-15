一名網友日前到知名連鎖滷味店吃豬血糕，不料吃完後發現假牙的「樹脂」部分竟被染色成藍紫色，讓他嚇得直說到底用了多少色素；不過遭投訴的店家事後澄清，絕沒有添加色素，會再次把產品送到SGS檢驗，「對單一事件感到遺憾」；也有網友說，黑色豬血糕應該不會添加藍色色素，應該是食物內的成分與樹脂發生化學反應，詳細原因待釐清。

一名網友日前到知名連鎖滷味店買豬血糕，沒想到家中的老人家吃完後，假牙的樹脂部分竟被染成藍紫色，讓他氣得將照片放到臉書爆怨公社發文，質疑豬血糕裏頭到底放了多少色素，直言「太可怕了」。不過部分網友質疑，豬血糕是黑色，應該用不到藍色色素，原PO家人應該還有吃別的東西；也有人說原PO應該是買到「素豬血糕」，才會用色素調成像葷食，「以為吃了蝶豆花」、「染假牙？好紫啊」。

一名網友日前去吃知名連鎖滷味店吃豬血糕，不料吃完後假牙的「樹脂」部分竟被染色成藍紫色，讓他嚇得直說倒底用了多少色素。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

根據《ETtoday新聞雲》報導，該連鎖滷味店以食物散發淡淡中藥香聞名，此次遭到投訴，店家事後回應，豬血糕來源都是台灣，且廠商都有附上檢驗文件，製作過程是用冰糖熬煮，沒有添加色素，對單一事件感到遺憾，會再次把豬血糕送到SGS檢驗，讓消費者安心。

此外，台北市衛生局食品藥物科長陳怡婷指出，近期在稽查過程中沒有豬血糕違規案例，如果消費者有發生這樣問題，可提供明確的地點、攤位和購買時間及證據，提供給1999市民專線稽查。有網友說變色部分只有樹脂，應該只是「食物跟樹脂之間的化學反應」。

(中時新聞網)