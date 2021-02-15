金門王姓男子酒醉上路，還將車子停在路中央打瞌睡，看到巡邏警車趨前查看，還一度想閃離現場，遭強制攔檢酒測值竟高達1.12，讓警方直呼：「太離譜了!」逕依涉嫌公共危險罪移送檢方偵辦。

金門警方在春節加強路邊攔檢，鎖定酒駕上路的車輛，日前深夜22時許，金寧分駐所員警翁溢德、劉偉德於環島西路2段及大學路口執行巡邏勤務時，發現1輛轎車熄火停在路中央，擔心夜間光線昏暗，發生交通意外事故，2人火速趨前查看。

結果原在車內打盹的王姓駕駛，突然醒來看到警方靠近，竟欲開車閃走，但仍遭聞到車內飄出濃濃酒味的員警喝令停車受檢，結果酒測值竟高達1.12，比平常違規者高出一大截，還好未肇生意外事故，否則真的害人也害己。

金城分局長胡淑淨表示，警方在春節期間加強治安維護，提醒鄉親團圓聚餐，喝酒一定要適量，切記不可酒後駕車，一旦涉有違法事實，一定從嚴處理。

(中時 )