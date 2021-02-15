國民黨主席江啟臣、中廣董事長趙少康昨（14）日在三重先嗇宮同框，新北市長侯友宜昨晚也與前市長朱立倫碰面，外界解讀有較勁之意。侯友宜今（15）日表示，只是受老同事之邀去拜年打個招呼，5分鐘就離開，沒有聊天也沒說到什麼。

侯友宜今天上午至鶯歌陶瓷博物館視察防疫情形，媒體詢問侯友宜昨天與前市長朱立倫圍爐時聊些什麼話題？侯友宜說，因為在防疫期間非常忙碌，昨天晚上有老同事說有個聚會，希望他過去打個招呼，所以他在忙碌當中抽空過去，打個招呼5分鐘，也沒坐下，向大家致意拜個年，祝大家平安健康，然後就離開，沒有聊天說到什麼。

媒體追問，昨天江啟臣、趙少康才合體，朱系人馬合體是否有與之較勁之意？侯友宜未正面回應，重申他是在工作忙碌之餘，老同事希望他過去和以前的老朋友拜年打招呼。

侯友宜說，其實他到了同仁的家後，有很多人並不認識，只是禮貌性打個招呼，連坐下都沒有，停留5分鐘就馬上離開，因為實在太忙，還要趕到別的地方做好治安、公安的工作，以及明天的防疫會報，根本沒坐下也沒吃到東西就離開，沒和朱市長聊到什麼。

(中時 )