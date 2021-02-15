「補教天后」陳子璇近年把事業重心轉往大陸，春節期間也在大陸過年，而昨（14日）適逢西洋情人節，陳子璇應景發文談感情觀，表示自己還想單身一陣子「我現在只想自己生活一段時間，不想有愛情的包袱或責任」，不過陳子璇也因為樂於發文、解放美胸照，而遭質疑「肯定有很多男友」，對此，陳子璇懶理酸民怎麼想，並高EQ說：「他們都不是我，不會了解真正的我」。

昨天（14日）是一年一度的西洋情人節，陳子璇去年雖然認了與前補教名師高國華9年婚變，但她昨仍大方在臉書發文談情人節，陳子璇就提到，她接到友人電話問她情人節怎麼沒有出去過節「沒有看得上的男人嗎？」陳子璇則笑說：「還真沒有」，認了自己目前是單身。

《愛情就是我敢喜歡又敢離開》 #子璇堅持每日寫作打卡第83天 今天是大年初三也是西洋情人節 祝大家春節有美好的情人相伴 心心相惜,彼此珍愛 關於愛情 最近看到奇葩說的靈魂段子手傅首爾 說的一句話我覺得很棒 她說:愛情就是我敢愛我也敢離開... 由陳子璇發佈於 2021年2月14日 星期日

陳子璇表示，她還想在靜思一段日子「我現在只想自己生活一段時間，不想有愛情的包袱或責任」，也不想為了愛情而愛情，同時，陳子璇也進一步指出：「但是很多人不相信的，說我每天PO這些文章放這些照片，肯定有很多男友的呀」，對此，陳子璇則懶理酸民的想法，並高EQ說：「他們怎麼說無所謂，因為他們都不是我，不會了解真正的我」。

陳子璇強調：「現在的我只想多愛自己一點」，表示她如果哪天想通了，才會再次投入愛情的懷抱，不過陳子璇也提到：「我一直相信，愛情的美好會降臨在每個人身上」，並向網友喊話，不管有情人、沒情人：「無論如何有我+1陪你過 哈哈」。

(中時新聞網)