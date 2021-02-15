1名菲律賓籍移工受僱「台北日記」旅館期間，約定月薪5萬元，實領卻僅約1.5萬，每天加班2小時，也從未領過加班費。移工2019年間被提前解僱，氣得提告求償短付薪資、加班費及資遣費共98萬餘元，台北地院認為請求有據，如數判准，可上訴。

移工提告主張，他自2017年10月30日起受僱擔任台北日記櫃台部組長，原約定聘僱日到2020年5月31日，月薪含全勤獎金共5萬元，但台北日記卻要求將領取的部分薪資退回公司，每月金額2萬至3萬不等，實領只有1萬至2萬元不等。

移工舉例，2017年11月的薪資單記有「底薪」2萬5000元、「全勤獎金」3000元、「其他加款」34582元、「應支合計」6萬2582元、「應扣合計」1萬2582元、「實發金額」5萬元，台北日記匯款金額為5萬元，之後再要求將「其他加款」部分返還，即當月實領薪資僅1萬5418元；此外，台北日記採輪班制經營，扣除休息2小時後，1天工時為10小時，即每日加班2小時，他卻從未領到加班費。

移工說，台北日記2019年8月20日突然通知要資遣他，並於隔天轉換雇主，沒有預告期間工資和資遣費，勞資爭議調解無果，不得已只好提告，請求台北日記給付每月短付工資、加班費及資遣費共98萬8446元。

台北日記反駁，稱移工自入職後即依約定將薪資返還，也在薪資單上簽名，顯然同意雙方另有約定薪資；移工非公司必要人才，入職是為了能續留台灣，之後也是自原離職轉任其他公司。

法官認為，台北日記雖稱另有約定薪資，但未就此部分提出證明，移工也否認，故認定是不當扣款，台北日記應給付短付工資；另法律規定勞工工時每日為8小時，台北日記也應支付2小時加班費；另台北日記提前終止勞動契約，依勞動基準法相關規定，還應給付預告工資、資遣費，因此移工請求有據，如數判准。

(中時 )