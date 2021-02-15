中國國家主席習近平和美國總統拜登除夕通電話，兩國元首就中國牛年春節相互拜年，並就雙邊關係和重大國際及地區問題深入交換意見。港媒評論直言，拜登此舉讓陸方感到善意、尊重、舒適、欣慰，而台灣卻至今未意識或表面上未意識到，這通電話將對台灣造成重大的影響。

香港媒體《中評社》報導日前評論稱，這回除夕通話是拜登上月20日就職以來，兩國元首首次對話；這通電話是以祝賀春節為切入點，美方的用心舉動，可謂是拜登對習近平與中國表達的一種善意和尊重，讓人感覺舒適又欣慰。

評論表示，從中、美兩國的聲明中可見，雙方均在不同程度上展現了友好與理性的態度，雙方對一些重大問題也強調了務實合作，可見雙方充分了解並體現了中、美關係的重要性；這通除夕電話，更是雙方向世界釋放的積極信號，意味著大環境在改變，未來將有更多的「可能性」。

面對中、美關係的變化與蔡政府及台灣媒體淡漠的反應，評論直言：「台灣方面還未意識到、或表面上未意識到這次通話將對台灣造成重大的影響。」文中強調，中、美從對抗走向競合，兩岸關係也必須隨之調整，像國民黨立委曾銘宗建議，台灣不能再走過去「親美抗中」的路線，需爭取與大陸對話來確保台海和平，這就是很理性、很現實的看法。

(中時新聞網)