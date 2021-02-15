網路紅人「吃屎哥」游兆霖14日凌晨與29歲呂姓友人前往桃園中壢某摸摸茶店飲酒作樂，眾人開心玩「18豆仔」卻起了口角，店內少爺誤以為游在鬧事索性痛毆一頓，導致其身上多處擦傷，吃屎哥不滿無故被揍，當場開啟直播控訴，事後也向店家提告傷害，警方現已通知3名犯嫌到案，全案依傷害罪嫌偵辦。

14日凌晨2時許，吃屎哥與呂男正在摸摸茶店玩「18豆仔」，酒過三巡後起了口角，由於吵架聲大，讓店內2名分別為32歲及38歲的楊姓店員誤以為對方故意滋事，痛毆其全身並趕出店外，讓吃屎哥相當不滿，氣得開啟直播，邊哭邊控訴店家無理行為，揚言要向對方提告。

中壢警方獲報後前往查看，發現打架民眾已鳥獸散，獨留吃屎哥在場，吃屎哥強調自己未有踰矩行為，不過就是贏了錢卻遇上有人耍賴，卻挨得店家一頓揍，讓他相當不滿，怒吼「我要全部提告！」，警方現已通知3名犯嫌到案，全案依傷害罪嫌偵辦。

(中時 )