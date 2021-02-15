大年初四，國民黨立委陳以信在社群平台分享一個感人故事，他的助理黃筱智從小罹患腦麻，但卻不屈不撓，一路奮鬥到交大唸大學，到台東唸碩士，現在在他的辦公室工作，為弱勢議題發聲。陳以信敬佩表示，「黃筱智的旺盛且強韌的生命力，不只鼓舞其他身心障礙者，更深深鼓舞我們每一個人」。

陳以信今（15日）在臉書發文表示，去年總統與立委選舉前，他到桃園八德幫前老闆陳學聖站台。哪天現場人山人海，但陳學聖卻說要把寶貴演講時間讓給別人，他正覺得納悶時，就看到一個人拄著助行器，緩慢走上台，陳以信回憶，「雖然她的話說不清楚，現場卻響起如雷掌聲，那是我認識黃筱智的時刻」。

從小罹患腦麻的黃筱智，成長過程很不簡單，卻一路奮鬥到交大唸大學，到台東唸碩士，而且堅持要自己一個人生活，不用家人協助，完全要像個正常人一樣生活，陳以信指出，這其實對一個腦麻患者來說，要和正常人一樣生活，是非常不正常的一件事。

陳以信回想當初面試黃筱智的經過，去年黃筱智來主動問他，碩士畢業後能否來立法院當他的助理，他想都不用想就答應。面試的時候，陪同在旁的母親一度懷疑女兒能否勝任這份工作，對此，陳以信強調「問題不在能力，而在有沒有心，只要筱智有心就會有能力」，於是接著問黃筱智「有沒有心？」只見黃筱智大聲說「有！」他也感動回應「那好，我們就來試試看！」

陳以信說，他讓黃筱智在辦公室負責公益弱勢議題，「因為沒人比她更能切身體會弱勢族群的需要，更有主動熱情願意獻身公益服務」。經過半年實際工作證明，黃筱智不只可以，而且還有更多潛力可以發揮，足以幫助更多的人，雖然黃筱智沒有平常人的條件，但卻有遠勝正常人的生命力，憑著其旺盛且強韌的生命力，不只鼓舞其他身心障礙者，更深深鼓舞每一個人的心。大批網友也其po文底下表達對黃筱智的敬佩。

黃筱智2016年就讀交大時，是台灣第一個踏上國際論壇的腦麻生，當時發表的論文是「腦性麻痺患者童年疾病經驗與童年生活及社會互動」，她為幫助更多的腦麻患者，把自我認同的過程寫下來。

(中時新聞網)