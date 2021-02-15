Podcast在台灣興起，是否衝擊傳統廣播；拿下13座廣播金鐘獎的資深廣播主持人張翰揚認為，Podcast帶來新收聽族群，讓他的節目多一個被聽見的機會，電台則可順應潮流提供Podcaster租借錄音室開創新財路，一切樂觀其成。

畢業於淡江大學保險學系的張翰揚，投身廣播工作已33年，現為正聲廣播公司台中台台長；從非本科生、到屢屢敲響廣播金鐘，張翰揚接受中央社專訪，娓娓道來箇中酸甜苦辣，也分享Podcast對傳統廣播的影響及契機。

張翰揚說，自己熱愛表演，大學時曾參加蘭陵劇坊，隨團四處演出，退伍後想找「表演類」工作，但未能如願，只好先做4個月的保險業務員求溫飽；直到考取正聲雲林台播音員，開啟廣播人生。

有人說「入圍即是肯定」，這句話套在張翰揚身上最適當不過，更確立廣播是他一輩子的工作及志業。因為張翰揚民國76年2月進入正聲雲林台工作後，隔年便入圍廣播金鐘獎非流行音樂節目獎，雖然最後沒得獎，但消除了自己有沒有辦法在這個工作上生根的疑慮，並向家族證明這是有「錢途」的工作。

從業33年，張翰揚獲獎無數，讓他印象深刻的，是曾有5歲小朋友常打電話進電台點歌，但一段時間無消無息，他不以為意。

直到有一天，一名自稱是小朋友的母親打電話進電台點歌，一問之下才知道，小朋友已因車禍過世，母親自認沒顧好孩子，因此點播草蜢隊的「寶貝對不起」訴說歉意。

這件事讓張翰揚體會到，就算沒有面對面，透過聲音的傳遞，廣播能成為情感的橋梁，音樂能成為支持人心的力量；這是張翰揚對廣播的註解，更是讓他前進、做出高品質節目的動力。

然而，Podcast（中文譯名為播客）在2004年伴隨iPod誕生，你我可藉由電腦、手機等數位裝置連上串流平台使用，聽網路廣播、甚至開節目發聲；去年更被視為台灣Podcast元年，外界質疑這是否衝擊傳統廣播。

張翰揚說，Podcast的出現，讓平常沒有收聽傳統廣播節目習慣的民眾，多一個新載具，方便新的收聽族群，也有機會讓沒有接觸傳統廣播的人，藉由Podcast去聽傳統廣播節目，因此他樂觀其成。

張翰揚解釋，多年前公司工程師就幫他創Podcast，節目名稱為「當音樂來敲門」，將他在傳統廣播主持的節目，播出後上傳到Podcast，讓節目多一個被聽見的機會，而且公司也在推Podcast，只要有網路、就能隨時聽節目。

不過，張翰揚認為，目前傳統廣播公司的錄音設備，不管是專業度及品質等，都比一般Podcast節目來的要好，而正聲台中台為因應Podcast的百花齊放，則讓想要追求更高錄音品質的Podcaster可租用錄音室，開創生財出路。

張翰揚強調，廣播不會消失，而是用不同的方式延續生命，所謂的式微，指的應該是電台，公司經營不善才會消失。

張翰揚也期勉想踏入廣播圈的新鮮人、或是近年台灣興起的Podcaster，要做出好節目，得先了解到底想做什麼及怎麼做，以及要尊重工作、對聽眾負責，才能走得長久；這看似哲學般的對話，反映出張翰揚13度敲響廣播金鐘的心法，也因如此，才讓他一路走來踏實，持續在空中用聲音撫慰人心。（編輯：蘇龍麒、林克倫）1100215

(中央社)