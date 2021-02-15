高雄60歲婦人小年夜提款1萬元要給孫子包紅包，不料遭林姓、許姓男子盯上，尾隨至家門口行搶，婦人拚命護錢，仍遭兩嫌搶走；轄區林園警方循線追查，先抓到林嫌，再北上捕獲逃逸至新北市的許嫌，依搶奪罪嫌送辦並聲押獲准。

林園分局偵察隊長吳國雄指出，10日小年夜晚間10點左右接獲報案，年約60多歲婦人到郵局提款機領取1萬元，準備包紅包給孫子，豈料騎機車返家停車時，突然遭人從後方拉扯隨身包包，婦人情急之下捨身護包，因而摔倒在地，手腳多處擦傷。

婦人驚魂未定，回過神來時嫌犯已不知去向，警方獲報調閱監視器，發現行搶的是2名男子，早在婦人提款時已經盯上她，一路尾隨至婦人家門口下手，隨後騎機車逃逸；警方成立專案小組停休全力追緝，鎖定林姓、許姓男子涉嫌重大。

警方循線掌握林嫌躲藏於住家頂樓，許嫌則逃往北部，警方報請高雄地檢署檢察官簽發拘票，先將林嫌逮獲，再搭高鐵北上，在新北市順利緝捕許嫌到案，依搶奪罪嫌移送雄檢偵辦，並聲押2嫌，高雄地院裁定林嫌羈押，許嫌部分仍在偵辦中。

據了解，倆人得手1萬元後分贓，林嫌竟只給許嫌2000元，剩下的8000元全部據為己有，接著把機車棄置於高雄其他行政區，轉搭計程車到夜市吃宵夜，再搭計程車離開。

林園分局長孫成儒提醒民眾，騎車時不要把皮包和貴重財物放在前面籃子、腳踏板或掛在把手上，應隨時提高警覺，防範歹徒尾隨行搶，警方也會在重要節日加強維護、守護治安，讓民眾安心過好年。

(中時 )