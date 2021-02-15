擁有高亢清亮嗓音的歌手陳芳語，當年出道以一首〈愛你〉大開知名度，2018年受邀參加大陸選秀節目《創造101》，雖最終名次停留在26沒能組團發片，但卻在兩岸爆紅一波，堅強實力有目共睹，而她不僅事業得意，感情也有收穫，去年5月陳芳語高調認愛《超級偶像》出身的「Albert」林利豪，兩人感情甜蜜且穩定，但她透露其實在愛情上不太走運，不但常被劈腿，還因為自己心軟而總是找理由原諒對方，更自爆18歲那年交往一任男友是恐怖情人，劈腿還不准她提分手，還將陳芳語反鎖在房內軟禁。

陳芳語接受《ETtoday》專訪，表示18歲時那段戀情讓她永難忘懷，兩人交往許久，但對方一直被抓到劈腿，某次男友買了個禮物回家，陳芳語以為是要給她的，結果在別人的IG看到那個禮物，才發現是男友為前女友準備的，也被好友告狀過，說看見男方跟前女友牽手去約會等，但陳芳語仍是一次次原諒。

某天，男方突然帶了一隻小狗回家，說是朋友家的需要幫忙照顧，陳芳語非常疼愛那隻狗，後來發現男友是幫前女友照顧狗狗，且交往期間，男友一直嫌棄她身材不夠纖細，衣服也不夠高級，她那段時間每天都想哭、不快樂，之後總算清醒，認知原本的自己很快樂，一點都不差，不需要被這樣對待，因此決定提分手。

沒想到分手後才是地獄，屢屢劈腿的男友無法接受被分手，開始找陳芳語，她不在家就去她爸媽家胡鬧，徹夜不離開，還把爸媽家的酒喝光，還開始跟蹤她，直到某次男方說要跟她坐下來好好談，順便將她的東西還給她，陳芳語又心軟了，因此到他家赴約，竟遭對方反鎖在房間內1小時，前男友大爆走，亂扔東西還拖住她的腳，讓陳芳語嚇壞，後來趁隙用箱子撞開門，一路尖叫著離開男方的家，驚動大樓警衛來關心，但陳芳語驚恐到沒辦法多說，就這樣頭也不回地跑回家，之後男方還打電話來說要拿東西給她，「我說不用！從此再也沒回去過」。

(中時新聞網)