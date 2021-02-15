八德大湳火警，警消順利救出受困3樓陽台的3女。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

八德大湳火警，警消順利救出受困3樓陽台的3女。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市八德區重慶街一幢透天厝，15日早上10點多慘遭祝融，賈姓屋主第一時間倉皇逃生，4名妻小一度受困屋內，消防隊到場緊急廣播呼籲就地避難，順利從3樓陽台救出賈男的3名妻小，受困2樓起火層的14歲二女兒救出時失去生命跡象，緊急送醫急救已恢復呼吸心跳。

八德區重慶街177巷一幢3層樓透天厝住1家6口，15日10點驚傳火警，轄區大湳消防分隊到場2樓已全面燃燒，阿嬤正好外出，自行逃出的44歲賈姓屋主急得像熱鍋上螞蟻，高喊4名妻小還在屋內，消防員立即廣播，呼籲受困者門窗關上、就地避難，兵分多路，不但從屋外架梯，也深入火場救援，順利從3樓陽台救出賈男44歲魏姓妻子、15歲和9歲的2名女兒，3人都毫髮無傷，但有輕微呼吸不適，預防性就醫檢查。

但屋主二女兒、14歲賈姓少女，疑似發生火警時仍在睡夢中，受困在2樓起火房間的隔壁，被救出時已失去呼吸心跳，大腿有輕微灼燒，緊急送往聖保祿醫院急救，11點15分已恢復生命徵象，但仍意識昏迷。

第一消防大隊總計出動消防車23輛、救護車5輛、消防人員76名，火勢20分鐘內順利撲滅，燃燒面積約30平方公尺，目前火調人員也到場，初步了解疑似是電器釀災，但詳細起火原因仍待調查釐清。

第一消防大隊長賴志忠表示，消防局有補助透天厝加裝住警器，但每戶限定1顆，呼籲住透天厝的民眾，應該每個房間和所有樓梯間都自費加裝住警器，第一時間就能偵測到煙霧並發出警報提醒，增加逃生時間，避免憾事。

消防員指出，為壓制竄出火勢，第一時間即採用過渡式射水攻擊，有利受困人員的生存環境，同時避免火勢向上延燒，且關門也能阻止煙霧進入，延長待援時間，因此能順利救出3樓受困民眾。

八德大湳住宅火警 順利救出3女

八德大湳住宅火警 順利救出3女

(中時 )