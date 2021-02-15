瑞芳區三安社區運用礦山遺跡自主打造石頭公園。（新北農業局提供／李俊淇新北傳真）

貢寮區卯澳漁村保存石頭古厝特色建築。（新北農業局提供／李俊淇新北傳真）

貢寮區卯澳社區 以漁村的特色建立入口意象，反映最樸實的小漁村風貌。（新北農業局提供／李俊淇新北傳真）

春節連假已接近尾聲，天氣也逐漸放晴，利用剩餘的假期避開人潮安排走春也是個不錯的選擇。新北市農業局推薦可到瑞芳區三安社區及貢寮區社區卯澳漁村走走，到農村社區秘境吃美食賞美景，另也提醒，因應新冠肺炎疫情，務必隨時做好防疫措施與衛生習慣，才能開開心心過好年。

農業局長李玟表示，以往春節走春民眾多前往各大旅遊熱門景點，今年走春秘境推薦前往依山依海農村社區踏青駐足，不論是社區身處的自然景觀，亦或是維護優良的歷史遺跡，皆表現出北部農村的山清水秀、人文薈萃之處。

位屬青春山海線軸帶上的瑞芳區三安社區，有著名的山尖路觀光步道是聯絡九份到金瓜石、水湳洞的古道，社區為維護礦山文史遺跡加入農村再生計畫自主修繕古樸舊石階，整體步道經過修繕後寬敞許多，可先導航至九份隔頂停車場，走出停車場往左邊走就看到入口，沿途還能觀賞社區搭建的巨石群，沿著道路抵達日據時代水圳橋遺跡，映入眼簾的即是小橋流水、鬱綠竹林滿滿和風氣息。

繼續沿青春山海線前行，抵達貢寮區不可錯過的就是這裡的巨無霸小卷海鮮粥，吃完還可逛逛卯澳社區－卯澳漁村，社區居民藉由漁村的特色建築建立入口意象，反映最樸實的小漁村風貌，絕美山海景色加上百年石頭厝建築，喜歡深掘在地特色的旅人，在年節期間不妨帶著家人來趟秘境漁村之旅，邊享用新鮮的海產，暢想社區居民當年的古樸生活。

(中時 )