交通部長林佳龍視察高鐵台中站及台鐵新烏日站，聽取雙鐵春節疏運簡報，並關心乘客疏運狀況。（陳淑芬攝）

交通部長林佳龍視察高鐵台中站及台鐵新烏日站，聽取雙鐵春節疏運簡報，並慰勉工作人員。（陳淑芬攝）

交通部長林佳龍今天表示，今年春節連假交通疏運發揮分流效果，春節前4天連假鐵道運輸順暢、公路塞車指標比去年減少了20％，雙鐵增加的班次及加掛車廂都足夠民眾需求；台鐵的鐵路電氣化完成，紓解往返東部的壓力。他強調，今明兩天是車流高峰期，呼籲民眾多搭乘大眾運輸，尤其明天春節最後一天假日多利用交通資訊平台，解決春節疏運問題。

林佳龍大年初四上午視察高鐵台中站及台鐵新烏日站，聽取雙鐵春節疏運簡報，慰勉工作人員。林佳龍表示，民眾對於人、車、路的選擇，配合「高速公路1968APP」相關資訊平台，掌握即時路況，可大幅解決春節交通疏運問題，也呼籲民眾年假期間能多使用大眾運輸。

林佳龍指出，民眾防疫期間配合時間、運具及路線的分流，提早返鄉、春遊及收假，今年春節前4天連假疏運順暢，年大眾運輸尤其是軌道的交通分流效果很好。雙鐵增加班次及加掛車廂都足夠需求；台鐵東部乘客都買得到票。在國道及公路運輸部分，乘載量雖有限制，但公路的每半小時時速低於40公里的塞車指標，今年較去年減少了20％。

至蘇花改在春節期間疏運狀況，林佳龍表示，根據今年整體數據顯示疏運已有所改善，今年採取的新措施，包括整個蘇花地區的公路網由公路總局接管號誌控制、大客車專用道及轉乘接駁服務等發揮效果，；鐵路運輸也相對提供很多運能。

對「高速公路1968APP」當機問題，林佳龍回應表示，相對於過去伺服器的問題已經解決，但是路口區域因瞬間大量關係，導致防火牆考量比較嚴格，目前已進行程式調整及頻寬增加。

(中時 )