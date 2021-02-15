今天（15日）大年初四，估計是出遊最高峰，新北市長侯友宜上午到鶯歌陶瓷博物館視察時表示，今天是大年初四，人潮很多，人潮儀表版會隨時來通知民眾，哪一個區塊已經人多、車多了，請不要再前往，我們會隨時掌握狀況通報給市民。

侯友宜表示，今天天氣好，很多從南部北返的民眾和大量的出遊，所以在人力、物力上特別做調整，尤其在掌控人潮儀表版特別責令現場指揮官，就現場人潮及錄影監視器系統、手機定位數量所顯現狀況，加上停車場的車輛和人數，隨時做好精準判斷，隨時啟動三階段管控。

侯友宜說明，第一階段，停車場車輛幾乎滿場，即採車輛一進一出；第二階段，如人潮多了，則預知民眾不要再前往；第三階段，只要社交距離無法保持1平方公尺，即啟動人車限制進入。

侯友宜表示，三階段會按照人潮儀表版管控，現場指揮官也會依據監看及現場人潮計算，判斷最佳處理方式。

(中時 )