一名人妻在除夕夜圍爐當天，看見5歲的兒子拿到紅包，說要教兒子如何存錢、培養金錢觀念，沒想到這時婆婆卻跳出來說「要教他買股票」，她委婉拒絕後，婆婆卻不斷跳針似地說「要買股票」，讓她最傻眼表示「是有這麼堅持，馬上教一個5歲的小孩買股票是嗎？」

一名網友在臉書「爆怨公社」發文抱怨婆婆，她說她的兒子今年5歲，今年過年收到紅包後，她先是提議要教兒子如何存錢，體驗如何存錢到銀行戶頭，但這時婆婆卻突然插話說「教他買股票」，但她認為應該要先有存錢的觀念，再來學投資，對婆婆說「慢慢來吧！先教他存錢的觀念」。

沒想到婆婆這時又再次回應「不要教他存錢，要教他買股票」，該網友則再次強調等兒子大一點，就會教他如何投資，婆婆則一再跳針似的說「可以教（股票了）」，讓她最後傻眼不想再回應，事後在臉書怒說「是有這麼堅持，現在、立刻 、馬上教一個5歲的小孩買股票是嗎？」

許多網友則留言說，「講得好像買股票一定賺」、「叫他買台積電，婆婆出錢，他就會閉嘴了」、「跟婆婆說2330買不起，可以送一張當紅包嗎？」「腳踏實地點吧！賺錢大家都在說，賠錢你覺得有人說嗎？」「原po的意思是5歲小孩應該按部就班的學習金錢觀念吧，而不是一下子就買股票，贊同原po」。

(中時新聞網)