西湖渡假村推出12歲兒童以下兒童免費入園，大年初三出現大批人潮入園。（西湖渡假村提供／謝明俊苗栗傳真）

西湖渡假村過年期間表演活動加碼演出。（西湖渡假村提供／謝明俊苗栗傳真）

過年連假何處去，苗栗西湖渡村特別推出「童話糖果嘉年華」活動，除了祭出「12歲以下兒童免費入園」外，還與多個電商平台合作，透過平台預購可獲折扣優惠，想要前往的民眾可先線上購票，可省荷包及時間，活動至3月1日止，民眾可利用連假尾巴來此一遊。

西湖渡假村推出兒童優惠免費入園活動，連日來吸引大批遊客車潮排隊進場，尤其園方增添過年喜慶，特別在大年初三準備200分紅包，給前200名購票入園遊客，所以一早渡假村大門前就出現車流排隊入場的現象。

由於疫情期間，西湖渡假村全體同仁都繃緊神經，迎接入園遊客，由於預測入園人數會創新高，渡假村也趕緊加派人手進行管制並加強園區清潔及消毒工作，現場並設置測溫儀，配合政府防疫政策，隨時管控入園人數，維持遊玩安全及品質。

在渡假村可以享受清新自然好空氣、大口大口森呼吸外，成了防疫旅遊最佳首選，春節期間園方並加開表演場次，一共8場，從早到晚，精彩不間斷!包括小丑在發糖果，演員們逗著大、小朋友哈哈大笑!孩子們更挽起衣袖全心投入園區特別設置的闖關遊戲，一共有4個關卡，完成之後還可以兌換精美禮物!

業者更看準偽出國商機，斥資千萬打造西湖『映象水岸』餐廳，從建築物外觀的峇厘島風格營造，到一望無際的絕美湖景甚至充滿南洋風情的特色料理完全不馬虎，坐下來喝杯咖啡、品嚐美酒，享受最愜意的時光，就彷彿置身在國外，讓人流連忘返，想要留下來住一晚。

為舒緩春節出遊人潮，渡假村推出年後出遊『森林式住宿下殺2.4折！』一泊二食再送續住一晚！可以在這裡享受清新自然好空氣，大口大口森呼吸，遠離塵囂，隱密山林，防疫旅遊最安心，

(中時 )