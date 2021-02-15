台南七股發生火燒車案件，警消撲滅火勢後，車上赫見兩具焦屍。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南七股發生火燒車案件，警消撲滅火勢後，車上赫見兩具焦屍。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

台南七股火燒車，葬身火窟的是一對高齡母子，初步排除外力原因。（莊曜聰攝）

台南市七股區龍山里上午發生一起火燒車案件，警消據報趕往現場時，車輛已經全面燃燒，立刻拉起水線將火勢撲滅，搜索現場時在車上發現2具焦屍，警方也圍起封鎖線，調查事件發生原因，發現死者是一對母子，初步排除外力介入。

事發地點在七股區龍山里納骨塔旁，上午10時許，管理人員發現附近停車格上一輛白色自小客車起火燃燒，立即通報消防局，南市消防局派遣七股分隊警消馳援，到場拉起水線搶救，在3分鐘內撲滅。

清理火場時發現駕駛座及後座各有1具焦屍，因面目全非，無法辨識性別，警方從車牌號碼查詢相關資料連繫家屬，查到車中是一對高齡的王姓母子，母子目前暫住在玉井親戚家，除夕夜當天就離家，家屬一直聯絡不上。

警方初步調查，64歲的王男是家中長子，與81歲王母除夕夜當天離開住所，王家二兒子、三兒子要回去探望，打王男電話都未接，到住所後發現母親衣物被帶走，以為大哥是要帶母親外出走走，但後續再傳訊、打電話都未回，沒想到正要報案，就接到不幸消息。

警方調閱路口監視器，發現王男轎車在昨天晚上就在七股納骨塔附近繞路，今天上午9時許又到現場，開入內面較偏僻停車場，沒過多久就起火燃燒，冒出黑煙，才被納骨塔工作人員發現報警，初步排除外力介入，據了解，王母有失智及慢性疾病，王男則與妻兒分居，才和母親相依為命，王男兄弟表示，近來也看不出有任何異樣，不知為何會發生此事。

(中時 )