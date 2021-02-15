新天公爐現已換成「磷銅」材質，既堅固又耐用。（仁海宮提供／黃婉婷桃園傳真）

桃園市大溪區的百年古廟仁和宮，近期被年節參香民眾發現「老廟換新爐」，原來舊天公爐早在去年被倒車貨車撞倒，貨車司機的保險公司同意全額理賠，吸收價值約30餘萬舊爐款項，廟方也趁勢打造百萬新爐，祈求來年香火鼎盛，也笑說這大概是首樁「理賠天公爐」的案件吧。

仁和宮為當地重要的信仰中心，是全台首座主祀開漳聖王的開基祖廟，建廟迄今已有300多年歷史，過往使用黃銅製作的舊天公爐，由於經過風吹雨淋，變得略顯破舊，廟方4年前曾萌生換爐的想法，卻因所費不貲而打退堂鼓，沒想到意外發生地突然，讓換爐重現新契機。

仁和宮董事長、前縣議員藍勝民表示，去年年中，一名貨車司機行經廟宇前方，倒車時未注意後方天公爐，導致舊爐應聲倒地，爐腳當場斷裂，肇事司機立即聯絡保險公司，請公司與廟方商談價格，保險公司也透露過往從未有理賠天公爐一事，讓雙方感到相當驚奇。

藍勝民說，經過雙方詳談，保險公司將全額理賠造價30餘萬的舊爐，已算誠意十足。新爐則參考全台開漳聖王廟的狀況，確定使用「磷銅」作為新爐材質，打造約120餘萬、既堅固又耐用的全新天公爐，新爐已於去年年底舉行安爐大典，「我想這是最圓滿的結局」。

(中時 )