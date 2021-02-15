年假即將進入尾聲，年初四一早天氣晴，位於新竹縣的六福村主題遊樂園上午湧入人潮，熱門設施排隊平均約需30分鐘，園方估計今天預計將有逼近8000人入園，可看動物、玩遊戲設施、欣賞表演，六福村近日也推出購票優惠，成人半價即可入園，也吸引不少民眾前往。

六福村於農曆春節期間，即日起至16日推出成人499元半價優惠，1名成人還可攜帶1名12歲以下兒童免費入園，15日一早入口處即湧入不少排隊人潮，熱門遊戲設施如蒸汽火車、火山歷險等，排隊平均時間約30分鐘，六福村也推出「Lineup」APP，讓遊客預約遊玩時間，節省排隊。

六福村近日也推出機場主題，讓民眾可透過拍照打卡，一解無法出國的癮，另外也邀請世界級打擊樂演奏家鄭安良領軍演出外，還有南美洲玻利維亞純正印加音樂演奏、非洲戰鼓團、大溪地舞蹈、海洋拉美騷莎森巴舞、動感肚皮舞等。

此外，近日正逢櫻花季，新竹縣尖石鄉後山的司馬庫斯櫻花正盛，吸引不少遊客打卡，不過由於道路管制，即日起至3月10日，每天限定100台自小客車進出，均已預約一空。

(中時 )