目前戰力比較吃緊的黃蜂隊今天主場迎戰馬刺隊，被黑衫軍兩位後衛穆雷（ Dejounte Murray ）、懷特（Derrick White）聯手攻下51分，加上許多數據都居下風，終場黃蜂110比122吞下敗仗。

穆雷此役進帳26分、12籃板，懷特則是本季新高25分，其中12分來自第4節，兩人幫助馬刺隊贏得最近6場比賽的第5勝，馬刺本季對東區球隊目前5戰全勝。

馬刺隊本戰累積31次助攻，優於黃蜂隊的23次，籃板上馬刺也以50比43佔上風，三分球命中率也有29.4％；黃蜂此役少了隊上得分王海沃德（Gordon Hayward），他因為背部痠痛休兵，前鋒華盛頓（P.J. Washington）、後衛蓋勒馬丁（Caleb Martin）、柯迪馬丁（Cody Martin）也因為健康和安全規範缺陣，比賽中後衛葛拉漢（Devonte Graham）也因為膝蓋不舒服在下半場退場後就沒有再回到場上。

這場比賽雙方以平手局面進入第4節，馬刺隊懷特在該節前7分鐘狂轟10分，助隊取得9分領先，雖然黃蜂極力扭轉局勢，但比賽倒數47.8秒時懷特再度挺身而出，以一記上籃穩住球隊勝果。

黃蜂隊後衛洛席爾（Terry Rozier）上周六才締造單場41分佳績，今天33分全隊最高，隊友蒙克（Malik Monk）贊助23分，菜鳥拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）持續有強勢表現，繳出17分、12籃板、8助攻。

(中時 )