過年天天吃大魚大肉，然而吃不完的菜該怎麼處理？一名網友日前在網上抱怨他媽媽喜歡把剩菜都倒在一起發明新菜色，尤其過年期間更嚴重，明明中午還秀色可餐的年菜，晚上就變得「面目可憎」，且不吃還要被罵歪嘴雞，把他搞到崩潰想哭。

一名網友11日在臉書「爆怨公社」發文，抱怨他媽媽喜歡把剩菜變成大雜燴，每次研發的菜色都讓他傻眼，像是中午看起來還不錯的紅燒炕肉、白菜滷與火鍋，到了晚餐就會變成「白菜滷雜炕肉火鍋」，隔天午餐吃的櫻花蝦油飯、五穀飯，到晚上居然成了「五穀雜糧飯佐油飯」，而且菜色的驚奇性要看時間長短，像是佛跳牆隔天變成魔跳牆，再隔兩天又是另一道菜，讓他感嘆「誰要跳牆就不好說了……」。

原PO指出，他不反對光盤運動，但大雜燴也是個技術活，像媽媽這種把剩菜全部倒在一起煮，他真的無法接受，與媽媽溝通快40年，也被罵了40年，總是被長輩們念以前小時候想吃還沒的吃，應該要惜福，如果拒吃還會被罵是歪嘴雞(台語：挑食)。

對此，網友看完後紛紛留言，「我爸也是」、「看來我不孤單」、「我家也是這樣，不意外」、「傳說中的菜尾飯」、「同類型的菜品放在一起可以理解，但不管是什麼都放在一起的話那就是噴(台語：廚餘)」、「魔跳牆⋯吃了可能真的要跳牆了」。

(中時新聞網)