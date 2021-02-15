婦人體驗阿朗壹古道卻因右手肘脫臼，由海巡人員協助送醫。(海巡提供)

屏東消防隊14日下午5時35分接獲通報指稱，泰武鄉北大武山3.5公里處有山友不慎不慎摔傷，警消共計計13車、24人攜帶山難救助及急救裝備前往救援，15日7時36分透過空勤總隊直升機吊掛成功，將人後送高雄小港機場，並緊急送至小港醫院急救。

檜谷山莊莊主在臉書表示，這是一團6人的單登小組，當天登頂完後，其中下坡腳程較快的山友先行下山，領隊則帶領腳程較慢的在後面慢慢走，不料，先行出發的60歲山友行經3.5公里處不小心失足滑落。

警消獲報後，晚間10時7分特搜人員接觸傷者，由於對方已無法行走，現場立即做初步檢傷及救護處置，由搜救人員合力將人運送下山至舊登山口，並申請直升機吊掛救援，緊急送往小港醫院急救。

除此登山意外，第六岸巡隊旭海安檢所14日中午也接獲阿朗壹古道潘姓稽查員電話通報，表示有名女性團員失足摔傷請求協助，海巡人員隨即編組徒步前往，因傷者體力不支，隊員便以長背板將人抬出阿朗壹古道旭海端，並由救護車緊急載往恆春旅遊醫院就醫，事後診斷結果為右手肘脫臼，正由醫院治療中，並無生命危險。

檜谷山莊莊主也提醒，登山首重體能，但有好體能之後就要學習如何登山，所謂上山容易下山難，滑倒、墜崖，大部分都發生在下坡，他也透露自己執行任務時，習慣上山用9分下山用7分；還有肢體協調性，關係到滑倒時的受傷程度，想要登山，平常要有良好的運動習慣，維持良好的身體機能，才足以應變山上多變複雜的地理環境。

(中時 )