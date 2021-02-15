葉姓駕駛在國道「開放路肩」時段行駛路肩，並在路肩終點駛入減速車道，事後卻遭檢舉沒打方向燈，挨罰3000元。他提告請求撤罰，台北地院行政訴訟庭認為，該路段路肩終點只能「直行匯入」減速車道，後車本就能夠預見其行車路線，打方向燈沒有意義，判決撤罰，可上訴。

葉某2020年2月21日早上開車行經國道1號汐五高架北上26.5公里處，從路肩駛入減速車道，事後卻收到3000元罰單，指他未依規定變換車道，由於當時是開放路肩時段，葉某覺得被罰得莫名其妙，因此提告請求撤罰。

桃園市交通事件裁決處抗辯，本件是民眾檢舉違規，因路肩與減速車道銜接處有以白線分隔，葉某從路肩駛入減速車道屬變換車道，卻未依規定使用方向燈，確實違反《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第4款「在高速公路未依規定變換車道」規定。

但法官認為，道交條例要求駕駛依規定使用方向燈，目的在於使其他用路人得預知行車方向，但葉某行駛從路肩駛入銜接減速車道，減速車道右方的路肩寬度根本不可能容納任何一輛車通行，葉某只能遵行車道「直行匯入」，行駛方向本來就能被後方車輛預見，何必強求使用無謂的方向燈？

法官指出，原處分並未考量當時所處路段縮減，僅單純認定葉某的行為是變換車道，未顯示方向燈而予以處罰，違反《行政罰法》第19條關於「輕微規定免罰」的規定，且本件客觀上甚至不至於發生任何危害，足認不具月主觀可責性，故判決撤罰。

(中時 )