邵翔劇中娶李亦捷。（三立提供）

三立、華視八點華劇《廢財闖天關》初四（15日）開工拍攝，該劇年前播出李亦捷答應與邵翔結婚，李國毅飾演的財神搶婚，財神和李亦捷是否能修成正果讓觀眾很期待。為迎接3／1將播出《廢財闖天關2》，今起也播出10集精華版。

邵翔這次在劇中處處與財神李國毅作對，是位口蜜腹劍的小人，今年過年期間他暫收劇中反派性格，好好地陪老婆過年，因為明年過年兩人身分又將不一樣了。邵翔表示，今年過年收到滿滿的祝福，家人們都很興奮跟期待小蠻肚子裡的寶寶，整個過年家人與朋友也都在聊懷孕、如何帶baby的事，都在分享各自的經驗。老婆小蠻前陣子孕吐太嚴重導致食道灼傷會吐血，最近身體也好多了，比較不會吐，可以吃東西，這是邵翔最感恩的事，他唯一的工作就是負責把小蠻餵得飽飽的。

利用難得年假陪老婆，邵翔還特別帶小蠻去台南水仙宮附近走走，因為醫生交代現在胎盤位置比較低，還是要多休息，不太能走，所以就是吃吃東西，走幾步就找地方坐一下，一路上都攙扶著她，主要是帶她出去曬曬太陽，散散心，放鬆心情，不然之前一個多月沒出門，怕她悶壞了，果真是個好老公。Darren昨公布老婆生下情人節寶寶，邵翔也恭喜他當爸爸了，祝福他們夫妻跟孩子都幸福快樂，等自己孩子出生後，可以相約一起遛小孩！

邵翔這次在戲劇中使壞演反派受到矚目，他笑說，角色使壞是一定要的，而且會越來越壞，李國毅在《廢財闖天關2》的財神是2.0版，他飾演的張震宇當然也要使壞升級囉！還好利用過年期間好好放鬆，抽離一下角色，畢竟一直當壞人使壞是一件很累很耗能量的事，能輕鬆自在的做個好人覺得很開心！至於新年願望，他希望《廢財》收視率越來越好，也希望小蠻身體狀況能越來越好，千萬不要再吐血了，身心都健康舒服，肚子裡的寶寶也都平安健康，一切順心快樂！

(中時 )