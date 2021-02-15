立法院副院長蔡其昌（左二）參加新社九庄媽遶境。（王文吉攝）

立法院副院長蔡其昌（前排左四）參拜神岡區萬興宮。（王文吉攝）

立法院副院長蔡其昌大年初四參拜台中山線廟宇，上午來到神岡區萬興宮、潭子區潭水亭，台中市議員蕭隆澤也到場參加。蔡其昌再至新社區馬力埔九庄媽接駕扶轎，祈求疫情早日退散、國泰民安。

百年歷史的九庄媽遊庄文化，極具特色在於媽祖婆「有神無廟」，其每年都會輪流駐駕各庄民宅，藉由遶境出巡來庇佑九個庄頭的鄉親平安健康。今日繞境因應疫情僅由值年庄頭馬力埔，恭請九庄媽走路巡視九庄，並要求隨行信眾須全程攜帶口罩，視防疫為第一優先，同時感謝每位信眾共同參與及護持。

蔡其昌表示，非常榮幸能恭迎九庄媽入壇安座，感謝在媽祖婆的庇佑下，加上全國人民上下一心的配合防疫政策，台灣又平安度過了一年。新社九庄媽每年輪流駐駕爐主家宅，是最平易近人的媽祖婆，期許自己能向九庄媽看齊，時刻接觸人民、傾聽民意。

蔡其昌也說，他每年春節都向媽祖婆許願，尤其是這兩年心繫疫情，希望新的一年大家都能平安又健康。而自己對於春節期間走春行程感到樂此不疲，因為這是和民眾最接近的時刻，一個短暫的招呼、簡單的寒暄，都特別能感受到台灣人民樸質的力量。

(中時 )