美國國會針對前總統川普的煽動叛亂彈劾案雖然已告一段落，但共和黨與民主黨之間的惡鬥仍未見減緩。知名的挺川議員葛蘭姆（Lindsey Graham）表示，川普彈劾案已創下政黨惡鬥的糟糕先例，並嗆未來有朝一日共和黨奪回眾議院後，也要對鼓吹「黑人的命也是命」（Black Lives Matter, BLM）暴動的副總統賀錦麗（Kamala Harris）提出彈劾。

據《每日郵報》報導，葛蘭姆在《福斯新聞》節目上表示，如果政黨惡鬥模式下去，如果共和黨未來奪回眾議院多數地位後，「我不知道賀錦麗會如何躲過彈劾，正因為她鼓吹暴民，甚至有人因此衝上街頭把別人打到頭破血流」。

強烈反對彈劾川普的葛蘭姆表示，川普是首位沒有律師與證人之下，就被發起彈劾的總統，無力抗衡那些反對他的議員們；而彈劾案審理更完全是個笑話，指控都是根據傳聞，民主黨彈劾川普純粹只是他們恨這傢伙，而此案正替未來的總統打開了潘朵拉盒子。

話鋒一轉，葛蘭姆將矛頭指向賀錦麗，稱她同樣要因鼓吹BLM暴動而遭彈劾。就在2020年6月1日時，賀錦麗與許多參議員呼籲美國人民支持紀念當時遭白人警員壓頸致死的非裔佛洛伊德（George Floyd），「此後，民主黨完全偏袒他們，眼睜睜看著國家被燒毀整整一年半，甚至連一句譴責的話都不願說」。

報導稱，葛蘭姆與川普辯護律師范德文（Michael van der Veen）立場一致。當時范德文在參議院審理彈劾案時表示，「許多闖進國會並自拍上傳社群媒體的川粉認為，這就像是一場遊戲，因為他們相信BLM運動後發生的暴亂、搶奪財產、攻擊警員，甚至毀壞歷史文物，在美國是被允許的」。

被問到川普是否要替國會暴動負起責任時，葛蘭姆認為川普就法律上而言是不需要的，「那些認定『川普稱選舉遭竊而導致川粉闖國會』的說法，我認為並非事實且站不住腳，這就是一場政治抗議演說」。

(中時新聞網)