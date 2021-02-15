由酷炫、孫生、琳妲、焦凡凡、蕾拉等人組成的網紅團體「反骨男孩Wackyboys」，其同名YouTube頻道擁有高達153萬訂閱人數，影片種類多，成員們的私下生活也偶爾入鏡，其中，成員孫生近日拍攝了一支以「媽，不要再犯了！大義滅親送警局」為題的影片，曝光有精神疾病因此經常偷竊的母親，被他親手送到警局的過程，遭網友批評是在「消費媽媽」，引發了不小的爭議，孫生昨天忍不住在IG貼出限時動態，公布私訊截圖，怒回：「自己來擁有這個媽媽試試看！」。

「反骨男孩」之前就曾拍過孫生母子的主題，日前拍過一支孫生前往土城看守所探望媽媽的影片，曝光了孫媽媽因為精神疾病問題，常無法克制地偷東西，因此反覆進出監獄，之前才出獄5天，又被警察找上門關切，讓孫生崩潰表示母親只養他到小學，之後根本沒照顧他，但自己一再心軟，不願放著不理，悲吐：「沒辦法，她始終是我媽媽」。

近日警察再度找上門，告知媽媽又涉案，希望找她到案說明，孫生表示不希望事情變得複雜，也怕母親不去警局變通緝犯，因此找團隊商量，才決定這樣做，先約了媽媽開心吃頓飯，之後用要給她驚喜的名義，給媽媽戴上眼罩，送她到警局，媽媽一邊被警察帶走還一邊說：「什麼驚喜？」，讓孫生離開後紅了眼眶坦言「很難過」，表示是第一次親自送母親到警局「雖然她帶給我很多麻煩，就始終還是家人」。

孫生IG限時動態。(翻攝自孫生IG)

而昨天孫生在IG限時動態貼出私訊截圖，內容是有網友告知他這部片在Dcard引發熱議「他們(網友)都在講你消費你媽，雖然你蠻ㄎㄧㄤ的，但你真的盡力了」，孫生自嘲被討論代表他有新聞價值，但仍是動了肝火，怒嗆：「叫他們自己來擁有這個媽媽試試看，沒有人會消費自己的親人」，表示沒人會消費自己親人，甚至放話：「歡迎來領養代替購買」。

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(中時新聞網)