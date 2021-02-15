廖慧珍是家中店面的活招牌。（艾迪昇傳播提供）

廖慧珍今年農曆年忙到不可開交，不像一般人可以好好休養生息，她每年過年必返回恆春老家，幫忙家中「鄉村冬粉鴨」生意，擔任一年一度的「門面擔當」，她笑說：「開玩笑，很多人都看準我一年回去一次，特地去捧我的場呢！」但門面不好當，她今年除了要維持人龍秩序，頻勸告「排隊、排隊」，三不五時還得高喊「警察來了，快挪車」，忙到一整天只能吃一碗麵。

廖慧珍自出社會後，每年過年都回恆春幫忙生意，今年也不例外，除夕前就連夜開車南下，還把整台車塞滿食糧，她解釋：「我的行李只有一點點，全部都是親戚們開出的菜單，要我從台北買回去。」有一年車上有30條大蒜麵包，還有好幾包麻辣鍋湯底，整台車溢出濃稠的怪味，她笑說這就是標準的五味雜陳。

家中生意好，特別越到過年越是座無虛席，除了外地遊客，返鄉遊子常指名要吃她家特製的各式滷味。生意好，廖慧珍跟著忙進忙出，她常常短袖短褲加個圍裙，就上場幫忙，「我最怕那麼邋遢還有客人要求合照，我也不好意思拒絕，只好強迫客人手機一定要開美肌」。她一路從下午忙到半夜，有時候一整天就只能偷閒吃一碗雜燴麵，忙得不可開交。

她每天要面對的客人百百種，甚至有外國觀光客慕名而來，她自誇：「不是開玩笑，碰到外國人，我的腎上腺素噴發，英文、日文、韓文都沒問題啦。」但她最頭痛貪小便宜的客人，「有的客人會趁人多，偷偷的吃完就溜走，還有人喜歡吃我們家特調辣椒醬，竟然帶密封罐要來偷裝帶走」，她說這時就得一心多用，絕不能讓奧客得逞。除了招呼客人，她近年還解鎖指揮交通新技能，她解釋：「因為客人一多，有的客人會路邊臨停，造成交通堵塞，我只能跳下去幫忙疏通車流，不要造成鄰居的困擾，有時候看到警察來，還要衝進店內喊『警察來啦！快把車開走』。」

廖慧珍每年回老家幫忙，吸引不少粉絲算準時間到店捧場，就為了一睹偶像，久而久之每年過年儼然變成粉絲見面會，廖慧珍感動粉絲們的相挺，她臭屁表示：「我服務好，還會主動招呼不知所措的客人，久而久之客人也變粉絲。」她笑說不少粉絲見到她本人都忍不住驚呼「本人好瘦」，她暗爽之餘也調侃粉絲：「要換電視了啦，不要一直看寬螢幕的，我本人比較瘦啦。」

(中時 )