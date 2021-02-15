網友留言。（圖片摘自批踢踢）

罷王成功陳柏惟危險？顏寬恒重話批怠職內幕

民進黨立委許智傑日前曾為基進黨立委陳柏惟的罷免案向顏家喊話，希望顏家要審時度勢，喊停罷免案，遭外界痛批罷免台中的立委干高雄人什麼事！對此，有網友解析，許智傑和民進黨就是在出招，目的就是要逼顏家表態。

繼黃捷罷免案之後，國民黨發起「罷萊委」行動，陳柏惟成為目標之一，許智傑12日透過臉書發表自身觀點，認為罷免陳柏惟若成案，恐讓顏家更辛苦，因為後續的輸贏一定掛在顏家身上，顏家不可能置身事外。萬一罷免失敗，陳柏惟會變陳大尾，且顏家在台中建立的灘頭堡將宣告失敗，以後更無機會再戰勝陳柏惟，因此罷免陳柏惟對顏家不見得有利。不過，許的說法引來網友砲轟，痛批一個高雄立委憑什麼來管台中的事，干高雄人何事？

對此，網友chal在批踢踢發文表示，其實許智傑和民進黨一直說顏家沒風度，就是在出招，逼得顏家出來回應也不是，不回應也不是。如果出來回應不要罷免，那「刪Q」就輸了；若出來回應罷免，那就是沒風度，選輸不認輸；若出來講個不慍不火中立的話，不會上新聞，等於讓沒風度的新聞一直燒，這樣就算顏罷免後想選可能也會選輸，民進黨這招就是直指顏家而來。

網友也在po文底下留言表示，「這篇中肯，就是逼顏家表態，拉顏家下來玩」、「許智傑算新潮流老屁股，出來喊多少有點影響」、「許智傑這個喊話是在出招沒錯啊」！

雖然網友和外界認為，罷免陳柏惟能否成功，關鍵在顏家的態度，但前藍委顏寬恒9日已在臉書清楚明白表示，打從一開始，就對於任何公民活動表示尊重，自己曾任公職人員，無論反對、支持的聲音，都欣然接受，更要繼續勤走基層，聆聽百姓的心聲；也唯有如此，才能發現自己的缺點與團隊的問題。

(中時新聞網)