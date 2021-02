去年擊潰成人網站Pornhub、曾獲普立茲獎的美國資深記者紀思道(Nicolas Kiristof)周末又在《紐約時報》(The New York Times)發表長文,省思美國問題,認為社會不平等與隨之而來的精神健康危機是最大問題,與其擔心來自中國大陸的挑戰,應該先提高自身能力,他還稱在美國,有犯罪前科和有大學學歷者兩者人數相當。

紀思道在論壇專欄文章名為「拜登能拯救像我老夥伴麥克一樣的美國人嗎?」(Can Biden Save Americans Like My Old Pal Mike?)。麥克是其兒時鄰居和好友,沒有受足夠教育就投入曾可獲高薪的伐木行業,但在結構性失業後透過酗酒、吸毒擺脫挫敗感,犯罪紀錄長達14頁(主要是毒品),20年前成為遊民,去年12月因心臟病發死在街頭,僅55歲,由於他在精神狀態正常時的幽默和慷慨,有超過30位民眾自發到他曾住過的公車候車亭悼念他。

他認為麥克的故事是占總人口數約1/3美國底層人士縮影,特別是工人階級,而每個人和選出來的兩黨政客都有責任,「民主黨人很容易將共和黨人失敗歸咎於美國缺乏醫療保健之類的失敗。但這種說法讓太多人擺脫困境。事實是麥克就是兩黨都自稱代替發聲的底層美國人,而數十年來兩黨都背叛了他。」

紀思道指出,扣除通貨膨脹因素後,美國製造業工人的每周平均薪資比2個月前的860美元還低,而在1972年12月該數字是902美元。失去好工作會使人在低薪工作中跳來跳去,每份工都做不長,而且容易導致家庭破裂和酗酒、濫用藥物,對社會結構形成破壞。麥克的父親也是失去伐木工人職位後開始酗酒,還會毆打妻兒,埋下麥克精神疾病的伏筆。

紀思道稱,若聯邦政府規定的最低工資與通貨膨脹及生產力保持同步,現在就不應該是和1968年一樣的每小時7.25美元,而是超過22美元,大約相當於現行最低工資和飽受共和黨人批評、拜登的15美元總和,結果是美國人每2.5分鐘就會有1人死於絕望,可能是酒精、毒品或自殺,「在疫情過後很久,我們仍將與絕望的大流行對抗。」

他認為大部分有利於中產階級的政策,實際上都是富人或中產階級的上層受益,政客們很少提到也常被歸納為中產階級裡的藍領或工人階級,「我們擔心來自中國的競爭挑戰,但是應對的最好方法是提高國內的能力。中國以每周1所的速度建立新的大學,而美國的大學數量正不斷減少,擁有犯罪紀錄的美國人和擁有大學學歷的美國人一樣多。據布倫南司法中心(Brennab Center for Justice)說法,曾被逮捕的美國人手牽手可能可以繞地球3圈。當這麼多美國人失敗時,美國就無法成功。」

紀思道建議,有5項政策可以為社經地位較低者創造機會,包括國家的高品質託嬰機制、擴大升學年或職業學院之類活動並提高最低工資、擴展藥物成癮治療以拯救剩下80%尚未得到治療者、兒童津貼、全民寬頻讓每人都有網路近用權。

他在開頭引述拜登競選時曾講過、自己父親在聖誕晚會目睹老闆丟硬幣讓勞工滿地撿來取樂的故事,在結尾也再度提及,並期許拜登向他的民主黨前輩小羅斯福(Franklin Delano Roosevelt)看齊,小羅斯福曾用「新政」(The New Deal)帶領美國走出1930年代經濟大蕭條。

紀思道寫到:「當羅斯福通過新政應對大蕭條,拜登和我們這代人也能在今天站起來嗎?當然我們可以同心協力為苦苦掙扎的美國人們提供更好的選擇,而不是讓他們爭先恐後地在國家地板上搶錢。」

他去年12月曾以長文抨擊Pornhub有太多內容涉及性侵、兒童性暴力,迫使Pornhub下架近千萬部未經審查影片,並禁止所有未被拍攝者同意影片出現,同時未經身分認證用戶也不得影片,被譽為以一己之力擊潰全球最大成人網站。他曾因採訪六四天安門世界獲得普立茲獎,有豐富大陸經驗,立場左派,不過對於人權、環保等問題標準始終一致,本月初他曾預測中美可能在金門或東沙群島上演1962年古巴危機翻版,建議美國雖可批評大陸人權問題,但應該認清反習近平不等於反中國,同時保持對話,以免高速對撞。

