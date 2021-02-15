衛福部長陳時中昨天表示，大陸疫苗因為技術性資料不完備，科學性資料也沒發表過，未列入候選疫苗。對此國民黨大陸事務部主任左正東質疑，陳時中講過的候選疫苗條件前後自相矛盾，希望政府的疫苗政策，能夠做到公開透明，用科學證據而不是政治偏好來篩選。

首先左正東表示， 按照陳時中的說法，政府有一份候選疫苗清單。但是，疫苗廠商要如何讓所生產的疫苗成為候選疫苗？標準為何？程序為何呢？指揮中心今年農曆年前的記者會(2／9)有提到疫苗談判條件，去年11月也提到國內有三支疫苗納入候選疫苗，此外幾乎沒有聽過指揮中心談到有候選疫苗清單，其他部會也沒談過。政府疫苗政策的對外溝通，嚴重不足，需要好好改進。

其次，左正東指出，按照陳時中年前回顧記者會（2／9）的說法，進入臨床試驗2、3期，並具足夠科學文獻支持者納為候選疫苗。但是，去年11月的記者會中，陳時中又說，國內3支新冠候選疫苗將邁入二期臨床試驗，政府特別成立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，徵求2萬名受試者，盼望讓試驗進行更迅速。又好像不需要進入通過第二三期試驗就可以成為候選疫苗，這兩者顯然自相矛盾。

接著左正東表示，陳時中說大陸疫苗的科學性資料沒有發表過，所以不能納入候選疫苗，但是，簡單地在網路上搜尋，就可找到一篇今年2月柳葉刀(Lancet)期刊發表關於大陸疫苗（科興生物研發的克爾來福疫苗）試驗第一二期的研究。該篇文章的研究成果是否有說服力，兩期試驗的品質如何，醫學專家可以質疑，可以通過科學論證駁斥。但是，說科學性資料沒有發表過，恐怕與事實不符。

最後左正東總結，台灣醫學領域的研究，不但受到國人推崇，更享譽國際，他極為尊敬。同樣的，他也相信，民主審議不但能讓公共政策為人民所接受，也是有限理性下必要的程序正義。希望政府的疫苗政策，能夠做到公開透明，民主審議，用科學證據而不是政治偏好，作為疫苗篩選的基礎，並通過公開審議進行選擇，讓台灣的疫苗施打不只延續卓越的防疫成果，更能為台灣傲人的民主成就再添新頁。

(中時 )