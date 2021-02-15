武陵櫻花季首先登場的是兆豐茶園區及桃花莊前櫻花道，目前已逐漸盛開。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場即日起於醫療站前「紅粉佳人」夜櫻觀賞區打燈，每日晚上6點至9點30分開放。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場海拔1740公尺，夜間溫度常在5度以下，櫻花開花所需的低溫需求都已達到，特有花種「紅粉佳人」目前盛開中，粉嫩顏色加上獨有香味，漫步櫻花樹下，有種被幸福圍繞的感覺。武陵農場依循往例，即日起至花期結束，於醫療站前打燈，開放夜間賞櫻。

武陵櫻花季首先登場的是兆豐茶園區及桃花莊前櫻花道，目前已逐漸盛開。其次是紅粉佳人夜櫻觀賞區、隘口櫻花林、霧社櫻花林及波浪道櫻花區，開花也達到5、6成，愛好賞櫻遊客感受置身「浪漫粉紅國度」，驚呼連連。

武陵農場副場長胡發韜表示，今年氣候良好穩定，花況在各區域陸續盛開，拉長整個花季欣賞時間，也讓遊客安排賞花時間較有彈性。農場依循往例，即日起於醫療站前「紅粉佳人」夜櫻觀賞區打燈，每日晚上6點至9點30分開放，想欣賞夜櫻的朋友們不要錯過。

胡發韜指出，武陵特有櫻花品種「紅粉佳人」已進入盛花期；其餘特殊晚櫻品種，如霧社山櫻、八重櫻及吉野櫻與繽紛艷麗的琉球緋寒櫻等將陸續登場。除了櫻花外，3月的桃花、蘋果花、紫藤及毛地黃也會緊接陸續登場，讓來武陵農場的遊客們賞花不間斷。

(中時 )