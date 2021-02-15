據《環球時報》報導，大年初四（2／15），中國首次火星探測任務「天問一號」探測器將進行「遠火點平面機動」，也就是來一個「側手翻」，由橫著繞火星轉改為豎著繞火星轉。這樣，「天問一號」就能看到火星的南極與北極了。

預計今年5月，「天問一號」在經過多次軌道調整後將降落到火星表面。著陸之後是什麼地形，火星車又將如何展開工作，值得期待。

進入2月以來，「天問一號」頻上熱搜：2月10日晚，「天問一號」成功實施近火制動，被火星引力捕獲，開啟環繞火星之旅；2月12日，正月初一，大陸國家航天局發佈「天問一號」探測器火星捕獲過程影像。

現在，火星車的徵名活動正在進行中。當被問到他會選擇哪個名字的時候，天問一號探測器系統副總設計師賈陽表示，他會強烈推薦「哪吒」這個名字，「我覺得在我心中賦予火星車的人設就是輕巧靈動，還有點淘氣的小孩子的形象。」

(旺報 )