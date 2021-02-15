台南市長黃偉哲（右三）15日特別前往台南高鐵站，發送平安福袋，祝福即將北上的台南子弟。（南市府提供／李宜杰台南傳真）

今日（15）為大年初四，不少人準備搭車收假，迎接開工、開學，包括高鐵台南站、台南火車站及台南轉運站等都出現大批人潮。台南市長黃偉哲特別從在地12間廟宇，求取已過爐的平安福袋，並於今日前往各車站發送，祝福台南子弟奔赴開工時平安順利。

此次12間廟宇包括台灣首廟天壇、安平開台天后宮 、台南開基玉皇宮、全台祀典大天后宮、台灣祀典武廟、大觀音亭興濟宮、安平觀音亭 、後壁泰安宮、東山孚佑宮、關仔嶺崁頂福安宮、麻豆代天府《五府千歲總廟》、西港慶安宮等，以眾神護台南的心意，提供搭乘大眾運輸的子弟領取平安福袋。

在初四、初五2天（15、16日），台南市政府衛生局、交通局與民間志工隊，將會在早上10時至11時於高鐵台南站、台鐵台南站、台南轉運站發放平安福袋，並宣導佩戴口罩與加強手部衛生，希望在開工之日，讓台南子弟帶著故鄉的祝福回到崗位。

黃偉哲呼籲，民眾不可掉以輕心，尤其國際疫情持續嚴峻，請民眾及店家務必配合政府防疫措施。此外，黃偉哲也感謝各大廟宇維持高規格防疫，防疫有賴民間與政府攜手合作，才能維持生活如常與經濟發展。

(中時 )