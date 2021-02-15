受惠民眾戴口罩、勤洗手，今年全桃園市急診就醫和住院人數都比去年同期少3成，待床人數除林口長庚外幾乎都是個位數，桃園市衛生局長王文彥大讚是「比平常還棒的數字」，順利減輕醫護同仁的工作負擔，也呼籲民眾持續保持防疫作為。

根據衛生局統計，全桃園市10家急救責任醫院，2月13日至14日急診就醫人次2002人、住院人數2434人，急診待床人數林口長庚有80人外、聖保祿醫院和台北榮民總醫院桃園分院8人、天晟醫院和聯新國際醫院4人、敏盛綜合醫院7人、其他國軍桃園醫院、怡仁綜合醫院、天成醫院、部立桃園醫院新屋分院都是零人。

「這個非常少，幾乎是比平常還棒的數字！」衛生局長王文彥說，不論是急診就醫人次、或是住院人數，都比去年同期減少約3成，急診待床人數除林口長庚有2位數外，其他責任醫院的是個位數，全市待床人數是急診就醫人數的5.5％，門診和病房人數幾乎是去年一半或是2／3，減輕醫護同仁的工作負擔。

桃園市長鄭文燦感謝春節期間醫護人員犧牲假期，守護病人健康，讚民眾落實戴口罩、勤洗手等個人衛生習慣，以及社區大消毒等防疫措施，醫療院所春節期間包含流感、腸病毒就醫人次皆減少，但也笑言：「剩下的都是吃壞肚子的！」呼籲民眾持續落實防疫。

鄭文燦也提到，2月22日開學前環保局要完成全市768個校園環境消毒，包含375間高中職以下學校和357間私立幼兒園及36間非營利幼兒園，其中公私立幼兒園，防疫消毒大隊自12日初一起已完成355校消毒作業，將持續作業，預計16日前全數完成，375間高中職以下學校將自2月17至19日消毒。

(中時 )