女星狄鶯是演藝圈的美魔女，保養有術的她，擁有凍齡臉蛋和前凸後翹的好身材，適逢新年期間，狄鶯也曬出美照賀年，只見狄鶯身穿貼身上衣，讓她蠻腰呼之欲出，而往下看更養眼，辣穿短裙的狄鶯，一雙長腿更是細到不科學。

狄鶯日前在臉書曬美照賀年，她應景發文：「兄弟姊妹們，新年快樂祝大家平安健康事業順利心想事成！」照片中，狄鶯頂著一頭黑色長直髮，只見狄鶯穿著貼身亮黃色上衣、黑色背心，讓她纖細水蛇腰呼之欲出，而往下看更養眼，辣穿短裙的狄鶯，大方放送一雙大長腿，鳥仔腳更是細到不科學。

兄弟姊妹們，新年快樂祝大家平安健康事業順利心想事成！ 由狄鶯發佈於 2021年2月10日 星期三

狄鶯美照超凍齡，保養得宜的她，不僅四肢纖細，也沒有小腹，完全看不出狄鶯已58歲，其實狄鶯過去也曾在兒子孫安佐的影片中現身，母子合體示範如何使用健身器材，狄鶯經過一陣魔鬼訓練後，被兒子操到氣喘吁吁，對著鏡頭直呼不行了「我被操得好累，真的很累」。

給人霸氣形象的狄鶯，真實個性其實相當親民、直率。（圖／本報系資料照片）

總給人霸氣形象的狄鶯，性格養成全是為了保護家人，不過狄鶯其實作風直率、相當親民，不吝嗇展現絕佳好狀態的狄鶯，過去就曾曬比基尼辣照，好身材驚豔不少網友，而狄鶯過去也曾大方開直播，大方與粉絲互動，直播期間老公孫鵬亂入直播、甚至胡言亂語，最後被狄鶯趕走，還大罵孫鵬神經病，夫妻之間的真實互動引起不少迴響。

(中時新聞網)