【現場直播】拚「嘉玲」連莊 大年初四疫情記者會｜2021.2.15

今天大年初四，國內疫情連續第三天無新增境外移入個案、本土病例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天仍親自主持記者會，並指出目前部立桃園醫院回溯採檢剩下2人結果未出爐，預計桃醫在2月19日恢復營運。

桃園醫院上月爆發新冠肺炎群聚感染，預計年後分階段恢復正常營運，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，回溯採檢昨天有9人採檢中，今天7人檢驗結果為陰性，目前只剩2人檢驗中，結果預計今天會出爐，2月19日恢復營運。

陳時中表示，桃園醫院感染事件需要隔離14天的人共有4346人，目前醫院相關醫護工作者通通都已經結束隔離。

桃醫工作人員全部都已完成採檢，外界關心在這次群聚感染事件學到的最大教訓為何？陳時中表示，桃園醫院被檢討的其中一個原因，就是我們的分艙分流是否有做到徹底，這方面確實有相對困難，只能盡量朝著做到完整，目前已經針對這方面做檢討。

此外，陳時中也表示，匡列速度是否可以更快一點，現在手頭的資料都有，若要即時都收集起來，很多跟資料熟悉相關的人都已經被隔離了，增加收集整理這些資料的困難，這是以前SOP沒有設想到的，這次因為是大規模的隔離，人隔離開了，都要想到各病室病房的隔離等。

他強調，未來針對分艙分流的落實、讓資料整理更系統化，都是在持續檢討中。過完年後會再做一次部桃的專案報告，由專家來檢討，再來做桃醫的巡檢，看現在各項SOP有沒有做得完全。

(中時新聞網)