不少國家已開始施打新冠肺炎疫苗，台北市長柯文哲15日接受專訪時表示，市府已有做準備，但還是要視中央買哪一種疫苗及買不買得到，最簡單的方式是取得授權，在台灣直接生產。

各國陸續施打新冠肺炎疫苗，農曆年前中央流行疫情指揮中心也傳來購買疫苗的好消息，柯文哲接受《ETtoday新聞雲》節目「雲端最前線」專訪預錄，今天播出時他指出，市府每周一、四會舉辦疫情會報討論，由於疫苗保存有的需要在負78度環境下冷藏，有的則是2至8度，現在還不確定中央買哪種疫苗進來，有的要打1劑、有的打2劑，以及要預防有人這種打一打還去打另外一種疫苗，所以要建立統一登錄系統。

柯文哲表示，除了按照保存狀況不同會設定不同注射場域，例如若是負78度保存的疫苗，需靠冷鏈車運送只有40幾處，2至4度低溫的疫苗就可以有400個施打據點，另外，還在規畫登錄系統，政治核心是執行力，最簡單的是使用健保卡，但北市270萬人，讀卡機要多準備幾個，最理想的是用身分證掃條碼，他已要求畫好施打疫苗流程圖。

他說，市府已有做施打疫苗的準備，但還要看中央買哪一種疫苗，還有一點是到底買不買得到，最簡單的方法是取得授權，因為代工本來就是台灣專長，做好再運到台灣，不如買下專利直接在台灣生產，比較有可能。

(中時 )