時事評論員管仁健去年6月撰文批評前國民黨政策會執行長蔡正元是「特務出身」、「與馬英九這種職業學生師出同門」，遭蔡控告妨害名譽，士林地檢署日前偵結，認定「特務」一詞具有貶抑之意，依誹謗罪提起公訴。

先驅媒體公司（新頭殼Newtalk）特約作家管仁健，去年6月12日在「管仁健觀點」專區，以標題「蔡正元為何影射許昆龍是抓扒仔？」內容寫到「特務出身的蔡正元」、「與馬英就這種職業學生師出同門」，都是同一特務體系」等不實言論，被控貶損蔡正元的人格與社會評價。

整起事件起因於，蔡正元去年6月9日在臉書發表「談許崑源殉黨遭施明德妻批評，蔡正元還原歷史」，施明德妻子陳嘉君在國民黨籍高雄市議會議長許崑源因韓國瑜被罷免高雄市長後墜樓身亡，未點名指控許崑源一生與毒品、酒店和砂石等為伍，必須被評價，但蔡正元反駁，陳嘉君可能不知道，許崑源的胞兄許崑龍是施明德逃亡時的恩人。

管仁健在專欄更說，蔡正元因前岳父的關係，與馬英九都是同一特務體系，所以每次談到歷史，都用張飛戰岳飛，還好這些往事都還沒太久，就交給「管大」來補充。但檢察官調查，蔡正元並沒有「特務」經歷，而且「特務」一詞是指刺探情報、顛覆、破壞等活動的人，具有貶抑的意思，因而認定涉管犯誹謗罪，依法起訴。

(中時 )