台北市信義計劃區的超級豪宅「陶朱隱園」，春節期間傳出由於找不到買主，乾脆暫時不賣了。建商澄清，過去一年受疫情影響未開放賞屋，預計今年第三季將開放符合資格的買主看房子，「不可能蓋好了不賣」。網友在PTT熱烈討論，這麼頂級的房子，萬一過10年仍賣不掉，該怎麼辦？

被《CNN》評選為全球9大城市地標之一的陶朱隱園，不僅售價全台最貴、特殊旋轉造型全台首創，標榜「垂直森林」的綠建築設計，更是一大賣點。如今卻傳出因售價太高，導致有行無市，至今只成交1戶。

這棟備受矚目的豪宅，由威京集團旗下亞太工商聯、中華工程合建，中工分回12戶、原地主亞太工商聯持有28戶。前年7月，亞太將7樓其中1戶賣給承耀股份有限公司，承耀貸款13.2億元，購入總面積近350坪（含5個車位），市場回推，該戶售價約18億元、每坪單價高達610萬元。

當時擔任亞太董事長的吳訂，代表法人就是承耀，外界認定「左手賣右手」，加上交易標的為中低樓層的7樓，為陶朱隱園售價確立底線的用意明顯，也因此才有「1戶至少18億」的行情，高樓層甚至喊到22億。

根據《聯合新聞網》報導，中工發言人程安慈表示，沒有接受賞屋主要是疫情考量；實品屋完工了，頂樓宴會廳又重新設計，整體公設未完成，基於安全及客戶感受，暫不接待賞屋，預計今年第三季可帶看房子。

網友在PTT熱議，「如果陶朱隱園放10年都沒人買，然後變成中古屋，虧的是誰？豪宅賣不掉，最後會變成怎麼樣？」

有網友認為，不會有賣不出去的問題，「只有賣不掉的價格，沒有賣不掉的房子」、「總有一天會有人買的」、「那塊地很值錢，等地價上漲，建築費用就回本了」。

據了解，曾有香港富商開出單價400萬元，遭到打槍，顯見賣方對自家品質相當有信心。

(中時新聞網)