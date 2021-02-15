高雄市議員黃捷。（圖／取自黃捷IG）

高雄市議員黃捷。（圖／取自黃捷IG）

昨日（14）大年初三恰逢西洋情人節，無黨籍高雄市議員黃捷在IG發文祝大家情人節快樂、牛年大吉、開工大吉，並附上自己抱著兩隻吉娃娃的照片，還刻意用動畫特效在圖中加上一隻「正在發威」的吉娃娃，文末寫著「該吉就吉」。「吉」字因字形之故，在網路常被借用為「告」字，故「該吉就吉」為諧音雙關，一方面指新年諸事大吉，一方面指「該告就告」，讓網友直呼可怕。

黃捷昨日在IG發文，寫著：「情人吉祝大家牛年大吉！開工大吉！」文末則特別標註關鍵字「該吉就吉」。此文發出不到一日便獲得超過8300個讚、超過130則留言，網友紛紛回應：「好可怕」、「要喊告了？」「這4個字還好不是在罷免前說」、「該吉了沒錯啊，很多等著妳吉」、「恐怖外星生物」、「吉娃娃我真的不行」、「『吉』度暴躁」、「凸眼怪」。

此外，黃捷同日也在臉書發文表示，今年初三也是一年一度的情人節，建議還沒決定要帶家人或伴侶出遊何地的人，歡迎來高雄走走，當地，除了有南台灣濃厚的年味外，走訪鳳山古蹟小吃、沿著輕軌漫遊高雄，都是不錯的選擇；同時，黃也特別提醒大家，千萬別忘了出入人多的場合一定要戴上口罩，把防疫視為第一準則，並祝大家情人節快樂。

這篇臉書文章，也在一日內獲得超過8500個讚、超過280則留言與數十次分享，黃捷躺在一隻虎斑貓身上的附圖，更是擄獲不少愛貓族的心。前高雄市議員鄭新助孫女、民進黨現任高雄市議員鄭孟洳也現身在文章下留言：「戀愛了。」

(中時新聞網)