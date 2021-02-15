英國首相強生今天說，國內已有1500萬染疫風險最高的人接種第一劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，達成「重大里程碑」。英國正準備展開下一階段接種計畫。

強生（Boris Johnson）先前承諾在本月中旬前替4 大高風險群體、約1500萬人施打疫苗。他過去一年因防疫不力，飽受外界批評。

這4大優先接種群體包含70歲以上長者、安養院住客及員工、國民保健署（NHS）醫護人員和臨床上風險極高的人。

根據英國衛生部最新數據，截至昨天，共有1506萬2189人接種了第一劑疫苗，其中53萬7715人已接種第2劑疫苗。

強生在上傳到推特（Twitter）的影片中表示：「我國達成非常卓越的成績。我們還有很長的路要走，前路無疑會很顛簸，但在達成這些成就之後，我知道我們能以充分的自信邁進。」他提到，英國著手推動有史以來規模最大的疫苗接種計畫，才剛過兩個月。

國民保健署表示，明天開始將為65歲至69歲群體及臨床上有風險的人施打疫苗，已近120萬人受邀登記注射。

英國是歐洲疫情最嚴重的國家之一。根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，英國迄今累計約240萬人確診、逾11.7萬人病故，但現在是接種COVID-19疫苗人口比例最高的國家之一。

(中央社)