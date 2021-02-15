前財經台女主播蔡尚樺，因為天使臉孔與魔鬼E罩杯好身材，被封為「最正主播」，而集亮麗外型與知性氣質於一身的大美女，也是有缺點的，她最近上節目，透露自己從小出門就愛拖時間，但爸爸卻跟她是完全相反的人，長大後她為了避免再被唸，竟研發出制衡爸爸的奇招，讓眾人笑爆。

蔡尚樺外型是典型的美女，有著一雙水汪汪大眼睛，五官端正秀麗，還得天獨擁有E罩杯好身材，讓她一在新聞台亮相就備受關注，如今蔡尚樺已轉戰娛樂圈，首度主持就奪下第55屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，工作邀約不斷，經常受邀上節目，也讓粉絲有機會多了解她的真實人生。

蔡尚樺近日作客《11點熱吵店》節目，聊到家人，她表示自己平時一個人住台北，偶爾爸媽北上，就約她見面，但她跟爸爸有個很不同的地方，就是蔡爸爸很準時，甚至有些急性子，但身為女兒的她卻很愛拖拖拉拉，爸爸知道她的個性，因此每次跟她約好時間，會提前2小時就打電話來，開始「奪命連環催」。

蔡尚樺表示，爸爸一旦打電話來催，就會每隔10到30分鐘不等來一通電話，告知他們已經開車到了哪個地方，對女兒施壓，希望她快點準備，而她想出制衡方式，為了避免一直被爸爸催促，就專門錄了一個來電答鈴，是爸爸專用，只要爸爸一打來，就會聽到：「喂~爸爸我好了，我已經在路上了啦！我在跑了我在跑了，好！拜拜！」，爸爸就會以為她真的已經出門，超奇特的絕招惹得眾人大笑。

(中時新聞網)