正值3連勝的拓荒者今天到正值4連勝的獨行俠主場踢館，雙方直到第4節都還難分難解，拓荒者靠著當家球星利拉德（Damian Lillard）末節倒數32.8秒投進關鍵三分球以121比118險勝，拓荒者邁向4連勝，獨行俠4連勝喊停。
利拉德本戰全場收下34分、11助攻，賽後他說：「我認為這一勝是大家努力獲得的，我們打出自己的球風，整場比賽勇敢對抗，最終獲得了美好的回報。」
獨行俠的歐洲好手東契奇（Luka Doncic）前一場比賽才狂轟46分，今天繼續上演得分秀，上半場就進帳24分，全場斬獲44分，也曾在第4節讀秒階段傳出重要助攻讓隊友德瑞克瓊斯（Derrick Jones）投進兩分，無奈東契奇最後一擊失手，無法助隊延續連勝。
對於最後一擊，東契奇表示：「不論我出手時是否信心滿滿，我都覺得會進，但球又彈出來，我覺得很失望，也認為責任在我，我應該要要投進這一球的。」
半場打完落後3分的拓荒者在第3節單節投進8記三分球、進帳45分，該節得分追平隊史紀錄。
(中時 )
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