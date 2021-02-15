前總統馬英九（左二）參拜大甲鎮瀾宮，國民黨主席江啟臣（右二）陪同。（王文吉攝）

台中市議員賴朝國（右一）以台灣國語爆「馬前總統吃素來祈福」，楊瓊瓔趕緊神還原說「他是說馬前總統初四來祈福參拜啦！」（王文吉攝）

前總統馬英九大年初四參拜大甲鎮瀾宮、后里鎮安宮及潭子得天宮，祈求庇佑「風調雨順颱風小，國泰民安出口多」，並祈願「疫情遠離、人人心安」。台中市議員賴朝國以台灣國語介紹「謝謝馬前總統吃素來祈福」，眾人聽言面面相覷，隨後立委楊瓊瓔神還原說「他是說馬前總統初四來祈福參拜啦！」笑翻全場。

馬英九初四連跑大甲鎮瀾宮、后里鎮安宮及潭子得天宮參香祈福，國民黨主席江啟臣、鎮瀾宮董事長顏清標、立委楊瓊瓔、市議員陳本添、賴朝國等人陪同。馬英九並致贈香油錢，祝願廟務昌隆，隨後發送新春防疫口罩，吸引許多民眾排隊領取。

馬英九致詞時說，他向玉皇大帝、天上聖母祈求新的一年風調雨順、颱風小，國泰民安、出口多，他解釋，颱風大的話會帶來水災，沒有颱風也不行，而出口對台灣經濟成長有很大幫助，以及「疫情遠去、人人心安」。

江啟臣也向信眾拜年，他提到，疫情造成國人生活很大影響，在媽祖庇佑之下，以及國人配合落實防疫，台灣比其他國家疫情相對穩定。希望今年媽祖繼續庇佑疫情穩定控制，最好是疫情早日離開，讓國人恢復正常作息，祝福大家「牛年輾轉乾坤，牛運亨通」。

賴朝國以台灣國語介紹「謝謝馬前總統吃素來祈福」，眾人聽言面面相覷，互問「馬前總統什麼時候吃素了？」楊瓊瓔接話神還原說，「他是說馬前總統初四來祈福參拜啦！開春就讓大家這麼歡喜！」全場隨即哄堂大笑。

中市議員爆馬英九「吃素祈福」 原來是這句台灣國語

(中時 )