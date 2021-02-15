大陸江西一位男孩「小馬雲」范小勤，因為酷似阿里巴巴創辦人馬雲，爆紅網路。當時年僅8歲的小馬雲，被一間公司看上帶走成為網紅，據陸媒報導，范小勤因人氣不再，已被網紅公司解約送回鄉下，有記者採訪時發現，13歲的范小勤只會喊口號、伸手討錢，連數學「2+2」也不會算，下場令人唏噓。

綜合陸媒報導，范小勤出身貧困，其父因被蛇咬傷沒處理慘遭截肢；其母小時候得了小兒麻痹，還被牛戳瞎眼睛；祖母患有老年癡呆症。2015年，范小勤的表哥回鄉省親，把拍下范小勤的照片傳到網路上，網友評論長相酷似馬雲，受到追捧，連馬雲也在微博上轉發了范小勤的照片說，「乍一看這小子，還以為是家裡人上傳了我小時候的照片。」

范小勤爆紅後，不僅成為各大節目爭相邀約對象，甚至還有一位傳播公司老闆，主動出錢又出力，先是資助金錢改善他們一家貧困生活，接著更表示要把小馬雲帶去外地上學，讓一人獨撐家計的小馬雲父親節省開支。

然而范小勤卻被發現從去年從新冠肺炎疫情開始，就幾乎沒有在學校露面，「小馬雲」的抖音帳號卻每日都還在更新，相比粉絲破千萬的頂級網紅而言，范小勤的流量僅幾萬到幾十萬不等，「小馬雲」風光不在，最後慘遭網紅公司解約拋棄。

現在的范小勤。(圖片摘自東網)

范小勤於2021年初回到老家，如今的他頭髮凌亂、皮膚黝黑、身材發胖，穿着邋遢，口齒更是不清，據港媒《東網》14日報導，當范小勤被記者問到「2+2等於幾」時，連算都算不出來，智力堪憂。范小勤現在唯一擅長的，就是在鏡頭前喊著以前網紅公司教他的口號，不然就是向觀眾打招呼、拋飛吻，並向拍攝者要錢。

更令人吃驚的是，范小勤已經13歲了，外表竟然還和七八歲孩子的身高一樣高，遭外界質疑可能被注射了抑制生長的激素，范小勤對此澄清，他腳曾受傷，保母帶他到醫院打針，其父也強調，「不存在打發育不好針的事情」。

(中時新聞網)