上午11時14分國1北向3.2公里發生1輛客運火燒車。（高公局提供）

大年初四中午國道路況，高公局表示，截至12時止，國道全線交通量為48.9百萬車公里，預估全天交通量為138百萬車公里。上午國道，10時起逐漸出現車潮，國1北向湖口服務區-湖口、台中-台中系統、西螺服務區-埔鹽系統；國1南向湖口服務區-新竹；國3三鶯-大溪雙向；以及國5宜蘭-坪林車多外，其餘國道路況大致正常。

至於國5雪隧，高公局自元旦連假開始啟動慢速車示警系統，間距設在120公尺以上，高公局統計，車速低於65公里的慢速車，平均每日203輛，春節連假則將北向間距縮短為100公尺以上，昨天大年初三顯示車速低於65公里的慢速車仍達1030輛，是過去一個多月來平均的5.1倍。高公局表示，初四下午車流量更大，提醒行駛雪隧務必維持適當間距、勿當龜速車，影響整體車流紓解。

另外，經查，上午9時48分，國3北向151公里發生2小客車追撞事故，占用內側車道，造成後方回堵3公里；10時23分，國1北向213.5公里發生1大貨車及1小客車追撞事故，占用中外車道，造成後方回堵3公里；11時8分，國10東向14.4公里發生大貨車及2小客車追撞事故，占用外側車道，造成後方回堵6公里；11時14分，國1北向3.2公里發生1輛客運火燒車，占用外側路肩，造成後方車流回堵7公里。

高公局研判，下午國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、銅鑼-頭屋、新竹系統-湖口、國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、沙鹿-大甲、大山-香山、關西-大溪、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正-霧峰系統等路段可能會出現車多情形。

省道路況，公路總局表示，截至12時止，除台74線大里二至霧峰、台86線有部分車多情形，其餘路段大致順暢。公總預估，台9線蘇花公路北上花蓮往宜蘭方向、台9線南迴公路南下知本往楓港方向可能於16時至20時出現車潮；台61線北上大城往鳳鼻預估於16時至22時出現車潮。

(中時 )